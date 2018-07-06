Путин обсудил встречу с Трампом с членами Совбеза

Предстоящую встречу с Дональдом Трампом в Хельсинки и проходящий в России чемпионат мира по футболу Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности. Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня, добавил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом члены российского Совбеза единодушно пожелали российской футбольной сборной победы 7 июля в матче против Хорватии, сообщает "Интерфакс". Встреча президентов России и США пройдет в столице Финляндии 16 июля. Это первая личная встреча лидеров двух государств, не привязанная к крупным международным саммитам.

В совещании у Путина принимали участие премьер-министр Дмитрий Медведев, главы двух палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы ФСБ, СВР и МВД Александр Бортников, Сергей Нарышкин и Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.