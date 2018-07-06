Уимблдон. Родина сенсационно выбила "сеяную" американку Киз

На теннисном Уимблдоне, третьем в сезоне турнире "Большого шлема", сыграла свой матч еще одна представительница России: 29-летняя Евгения Родина, победившая в квалификации, играла против 10-го номера "посева" американки Мэдисон Киз.

Финалистка прошлогоднего US Open Киз на Уимблдоне ранее добиралась лишь до четвертьфинала: игра на быстрой траве – не самое любимое покрытие теннисистки из США. Она уступила нашей спортсменке в первой партии (5:7) и откровенно "горела" во второй.

Однако, Киз сумела собраться и изменила счет с 0:4 на 5:4. В итоге вторая партия – за ней – 7:5. В третьем сете уже борьба шла на равных, но в отдельных ее моментах Родина была точнее и собраннее. Россиянка победила – 6:4.