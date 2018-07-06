Урок истории: в посольстве Италии в Москве вспомнили трагедию вековой давности

Масштабная международная конференция прошла в здании посольства Италии в Москве. Дата выбрана не случайно: ровно сто лет назад, 6 июля 1918 года в стенах этого особняка произошло убийство посла Германии Вильгельма фон Мирбаха. Чем эта трагедия могла обернуться для всего мира, и какой урок политики извлекают из нее теперь?

Графиня Мирбах-Харфф здесь, в особняке Берга, впервые. Сегодня это посольство Италии, а во времена ее прапрадедушки в этих залах с богатой лепниной, росписью и дорогой деревянной отделкой располагалось посольство Германской империи.

"Я не была знакома со своим прапрадедом, но я знаю его по его письмам, фотографиям, историям, которые мне рассказывали, книгам о его жизни. И я надеюсь, что поездка сюда позволит мне узнать его еще лучше и сложить полную картину о том, каким он был человеком", — говорит она.

Встреча, важная не только для потомков Роберта Мирбаха, но и для мировой истории: послы Германии и Италии Рюдигер фон Фрич и Паскуале Терраччано, представители российского МИДа и историки вспоминают события вековой давности. Сто лет назад в этих стенах произошло событие, переломившее ход истории: убийство немецкого посла фон Мирбаха-Харффа.

"Событие имело колоссальное значение, потому что именно вследствие него советская система перестала быть двухпартийной. Если до этого левые эсеры входили во власть, во все органы власти, в том числе и в ВЧК, то после этого, после вооруженного конфликта со своими партнерами по Октябрьской революции, с большевиками, со своими союзниками, они были удалены из всех советов, перешли в подполье", — говорит историк Ярослав Леонтьев.

6 июля 1918 сюда к зданию подъехал автомобиль ВЧК. Из него вышли два сотрудника и потребовали встречи с главой дипмиссии. Разговор начался в зале. В Роберта Мирбаха выстрелили несколько раз — не попали. Посол вбежал в красный кабинет. Террористы бросили вторую бомбу. Взрыв стал для Мирбаха смертельным.

Те события сегодня вспоминали и анализировали. Трагическое убийство, теракт по масштабу и реакции сравнивали с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Я полагаю, что главным уроком, который мы можем извлечь из трагедии, которая случилась здесь сто лет назад, заключается в том, что насилие никогда не является оправданным. Насилие никогда не приводит к реализации политических замыслов. Как нам известно, задачей политического покушения было возобновление войны с Германией, однако этот план не удался. Это было ничем не оправданное бессмысленное покушение", — говорит Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано.

В память о трагедии в саду особняка Берга посадили дуб — как символ жизни и памяти.