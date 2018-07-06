В Литве пьяные военные обстреляли роддом

В Вильнюсе нетрезвые военные обстреляли окна родильного дома. По предварительным данным, никто не пострадал, а у задержанных в крови зафиксировано содержание алкоголя от 1,76 до 2,04 промилле.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на государственный департамент полиции Литвы, трое нетрезвых военнослужащих, которые находились в гражданской одежде, во время проведения Праздника песни на стадионе Федерации футбола Литвы, произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета. Медицинский центр находился в непосредственной близости от стадиона. Обстоятельства ЧП расследуются.

С 1 июля в Литве проходят мероприятия, посвященные всенародному Празднику песни. Он приурочен ко Дню государства, 6 июля.