Тема:
Эмоции людей и животных 1 час назад
Правильный настрой: от каких мыслей нужно избавиться с самого утра ради продуктивного дня
Никто не любит вставать не с той ноги, предчувствуя, что весь день пойдёт насмарку. Недавно же американские исследователи выяснили, что ожидание напряжённого дня (того же стресса) может негативным образом сказываться на мышлении человека в течение всех суток. Проще говоря, они отмечают важность утреннего эмоционального настроя.
"Люди могут продумывать и предвидеть события до того, как они произойдут, что в целом может помочь нам подготовиться и даже предотвратить определённые вещи", — говорит один из исследователей когнитивный психолог Цзиньшил Хен (Jinshil Hyun) из Университета Пенсильвании.
Впрочем, добавляет она, эта же способность может быть вредна для важной функции памяти, независимо от того, происходят ли стрессовые события на самом деле или нет.
Чтобы проверить свою гипотезу, команда американских исследователей пригласила поучаствовать в двухнедельном эксперименте 240 человек в возрасте от 25 до 65 лет.
Каждый день участники использовали приложение на смартфоне, спрашивающее об их уровне стресса. Кроме того, пять раз в день они оценивали свой текущий уровень стресса. И, наконец, перед сном они делились своими мыслями относительно следующего дня (будут ли они испытывать стресс).
Помимо оценки текущего или ожидаемого стресса, каждый участник в течение дня также выполнял ряд тестов на рабочую память: например, в рамках теста им было предложено запомнить расположение точек в сетке.
Напомним, что именно рабочая память помогает людям учиться и запоминать информацию, даже если они отвлекаются.
В результате оказалось, что ожидание стресса с утра связано с последующим снижением эффективности рабочей памяти на протяжении всего дня.
Авторы работы отмечают следующее: когда участники просыпались и чувствовали, что намечается напряжённый день (им так казалось), производительность рабочей памяти была ниже в тот же день. Иными словами, ожидание "подвоха" оказывало большое влияние на рабочую память независимо от фактических стрессовых событий.
Но, что интересно, если люди уже с вечера предчувствовали день, наполненный неприятными событиями, то это никак не сказывалось на производительности рабочей памяти на следующей день. Иными словами, большое значение имеет именно утреннее эмоциональное состояние.
Как говорит один из членов команды нейропсихолог Мартин Сливинский (Martin Sliwinski), рабочая память может повлиять на многие аспекты дня человека, и снижение её эффективности может негативным образом сказаться на повседневной жизни, особенно у пожилых людей, которые и без того испытывают снижение когнитивных способностей.
"Снижение эффективности рабочей памяти может сделать человека более склонным к ошибкам на работе или, возможно, менее способным сосредоточиться", — добавляет Сливинский.
Автор работы отмечает важность мышления человека утром: "Когда вы просыпаетесь утром с определённым взглядом на день, в каком-то смысле жребий уже брошен. Если вы думаете, что ваш день будет напряжённым, вы почувствуете эти эффекты [от стресса], даже если ничего ужасного происходить не будет".
Как пишут исследователи, важно отметить, что эффект ожидания стресса был выше эффекта от фактических стрессовых событий, о которых сообщалось. Это говорит о том, что опережающие процессы могут оказывать влияние на функционирование независимо от наличия внешнего стрессора.
Точно так же, как люди часто говорят о том, что завтрак – самый важный приём пищи за день, результаты показывают, что эмоциональный настрой человека с утра – важнейший момент, влияющий на весь последующий день.
Исследователи говорят, что теперь они хотят на основе полученных результатов разработать психологически обоснованные вмешательства для снижения стресса.
В то же время научная работа в очередной напоминает о важности позитивного мышления, не лишним будет напомнить себе: "Сегодня будет потрясающий день".
Результаты любопытного исследования представлены в научном издании The Journals of Gerontology: Series B.
Добавим, что ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об эффективных способах борьбы со стрессом: специалисты советуют удалить соцсети, смастерить куклу вуду босса и понюхать футболку любимого человека.
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