Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40 процентов на ряд товаров из США в качестве ответной меры на повышенные американские пошлины на алюминий и сталь, передает ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Увеличение пошлин коснется строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США. Пошлинами будут облагаться товары, аналоги которых производятся в России.

Дополнительные сборы поддержат российских производителей, считают в Минэкономразвития. По данным ведомства, от торговых ограничений, введенных США, российские экспортеры получили ущерб на 537,6 миллиона долларов. Повышение пошлин позволит компенсировать 87,6 миллиона долларов – этот та компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия имеет право.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия – 25 и 10 процентов соответственно.