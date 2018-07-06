6 июля 201816:21
Очевидцы публикуют в сети видео потопа в Сочи
Сильный ливень, прошедший в районе Сочи в пятницу, 6 июля, затопил городские улицы – очевидцы делятся видео буйства природы в социальных сетях.
На записях видны затопленные улицы, машины, оказавшиеся в воде и бурные потоки, захлестывающие проезжую часть. На отдельных транспортных магистралях произошел коллапс и движение оказалось парализовано.
Судя по комментариям очевидцев, наибольшее число осадков выпало в Адлере.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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