Очевидцы публикуют в сети видео потопа в Сочи

Сильный ливень, прошедший в районе Сочи в пятницу, 6 июля, затопил городские улицы – очевидцы делятся видео буйства природы в социальных сетях.

На записях видны затопленные улицы, машины, оказавшиеся в воде и бурные потоки, захлестывающие проезжую часть. На отдельных транспортных магистралях произошел коллапс и движение оказалось парализовано.

Судя по комментариям очевидцев, наибольшее число осадков выпало в Адлере.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.