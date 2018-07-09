Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 июля 201808:05

Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

Поверку Роскачества прошли 23 торговые марки консервов из сайры. Масштабное исследование охватило регионы с востока до запада России — Приморский край, Сахалинскую область, Рязанскую, Псковскую, Московскую и Калининградскую области. Также была проверена даже сайра из Таиланда.

Эксперты проверили количество рыбы в банке, оценили ее вкусовые качества, оценили содержание опасных веществ и микроорганизмов по 37 параметрам качества и безопасности. Специалисты Роскачества развеяли несколько мифов о консервах, а также дали рекомендации по выборы лучших консервов в магазинах.

"Рыбным консервам можно доверять: вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей", — подчеркнула директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Сайра — источник полиненасыщенных жирных кислот. Они нужны для полноценных рационов питания. Консервы целесообразно рекомендовать для включения в рацион питания людей, работающих в условиях Севера, так как липиды сайры содержат витамин Д.

Лучшие консервы производят на Сахалине и в Приморье

Проверку прошли консервы из сайры от "Доброфлота", "5 морей", "Барса", "Беринга", "Капитана вкусов", Fish House, "Курильского берега", "Мореслава" и "Ультрамарина". Лидеры по качеству — четыре торговые марки: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин". Они могут претендовать на получение государственного Знака качества.

Закономерно получение высоких оценок именно тех консервов, которые выпущены в местах добычи сырья, добавляет заведующая кафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета, участник Рыбного союза Инна Титова.

Опасна ли рыба в консервной банке?

Ни в одном исследованном продукте не было найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, а также патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе, возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. Миф о том, что в сайру мигрируют токсичные вещества и отходы, а потому консервами из сайры можно отравиться – развеян полностью.

Впрочем, в консервах из сайры иногда можно обнаружить неживые личинки. Именно они вызывают у потребителей опасения в отношении безопасности таких рыбных консервов.

И такие личинки нематод были Роскачеством обнаружены в продукции одной из марок.

Обнаружение паразитов — это не проблема безопасности, так как продукт проходит процесс стерилизации, пояснила Людмила Викулова.

"Неживые скребни и личинки нематод безопасны для здоровья человека. Чаще всего паразиты находятся в маленьких капсулах, которые могут разрушиться только при температурной обработке, — добавляет заместитель заведующего лабораторией ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Андрей Марцынкевич. — Кроме того, согласно технологии производства, рыбу для консервации не потрошат, поэтому в конечном продукте потенциально могут встретиться неживые личинки паразитов".

В консервах из сайры других посторонних примесей не обнаружено.

Самые рыбные консервы

По требованиям законодательствам рыбы в банке должно быть не меньше от полного веса. Роскачество опиралось на более жесткий параметр – 70%. Миф о том, что в рыбных консервах мало рыбы, развеян. Все марки удовлетворили повышенным требованиям.

Но самыми рыбными рыбными консервами названо содержимое баночек с сайрой от "Дальморепродукта" – 83% рыбы, "Пеларгуса" – 85% рыбы и "Доброфлота" – 85% рыбы.

Костлява ли рыба?

К рыбному мясу у экспертов замечаний не было: чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли.

"Консервирование – наиболее щадящий способ приготовления рыбы, при котором, кстати, сохраняются и кости, тоже готовые к употреблению, — президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. — Именно благодаря косточкам в консервированной рыбе так много полезных веществ: кальция и фосфора".

Таким образом, рыба при консервации сохраняет больше присущих рыбе полезных веществ и микроэлементов по сравнению, например, с варкой.

Больше всего фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот оказалось во "Вкусных консервах", в продукции "Капитана вкусов", компании "Китбай" и Fish House, а также в "Рижском золоте". Высокие оценки получили по этим параметрам три четверти участников исследования Роскачества.

Спор о вкусах

Запах, консистенция и вкус сайры определяли сертифицированные дегустаторы. Дегустация, конечно, дело вкуса, но приятной оказалась сайра 17 торговых марок. У остальной продукции вкус был или горьковатой, или с примесью постороннего привкуса.

Приятный запах был у консервированной сайры 21 бренда. Две торговых марки подкачали – у сайры был прогорклый запах. Темный бульон оказался в баночках с сайрой 9 торговых марок. Возможно, это следствие нарушений процессов при стерилизации продукта или использования мороженого сырья.

Высший балл за органолептику получили 10 брендов консервов из сайры. Это консервированная сайра от "Капитана вкусов", "Доброфлота", "БИЛАС", "Курильского берега", "Рижского золота", торговых марок "Каждый день", "Курильский берег", "Русский рыбный мир", "Торговый дом МС", "Ультрамарин" и Fortuna.

Цена – не всегда критерий качества

Роскачество проверило связь между ценой продукта и его качеством. Консервы подороже и правда получили большие баллы , а дешевые – ниже. Значит, при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены. Исключение из правил продемонстировал бренд "Каждый день". Продукция марки – одна из дешевых, но при этом она получила весьма высокие оценки экспертов.

"Каждый день" — одни из самых дешевых консервов — 27,5 рублей за 100 грамм. Но зато рейтинг оказался высоким – 4,6125 балла. Сайра на каждый день вошла в топ-10 лучших консервов по органолептике.

Консервы из сайры по закупочной цене от 38 рублей до 63,7 рубля за 100 грамм получили более высокие баллы в исследованиях от 4,6 и выше. Остальные компании, продающие свою продукцию от 23,7 рубля до 38 рублей за 100 граммов получили баллы ниже 4,6.

С полным списком рекомендаций экспертов Роскачества можно ознакомиться на официальном портале организации.

Сейчас

07:46

В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

07:43

Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

01:52

Министр по Brexit подал в оставку

19:33

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

17:12

Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство

15:21

В аэропорту Варшавы яд отравил 14 человек

14:57

Первых трех детей из пещеры в Таиланде вывели на поверхность

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Эксперт: ЧП в Эймсбери - провокация накануне встречи РФ и США в Хельсинки

Эксперт: ЧП в Эймсбери - провокация накануне встречи РФ и США в Хельсинки

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Министр по Brexit объяснил свое решение покинуть пост

Министр по Brexit объяснил свое решение покинуть пост

4 часа назад
Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер

Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер

1 час назад
В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

39 минут назад
Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

1 час назад
Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

25 минут назад
Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

10 часов назад
Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

12 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Илон Маск испытал подлодку для спасения детей в Таиланде

Илон Маск испытал подлодку для спасения детей в Таиланде

9 часов назад
Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

13 часов назад
Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

9 часов назад
Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

42 минуты назад
Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

59 минут назад
Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

1 час назад
Луис Энрике станет новым наставником сборной Испании

Луис Энрике станет новым наставником сборной Испании

1 час назад
Жена Полански обвинила Американскую киноакадемию в лицемерии

Жена Полански обвинила Американскую киноакадемию в лицемерии

2 часа назад
Прием у Ленина, dog station и другие аспекты работы футбольным волонтером

Прием у Ленина, dog station и другие аспекты работы футбольным волонтером

2 часа назад
Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 до 1,8%

Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 до 1,8%

4 часа назад
В России разрабатывают "глушитель" вражеских спутников

В России разрабатывают "глушитель" вражеских спутников

4 часа назад
Марио Фернандес попал в сферу интересов "Интера"

Марио Фернандес попал в сферу интересов "Интера"

5 часов назад
Минфин предлагает отменить льготный акциз для российского вина

Минфин предлагает отменить льготный акциз для российского вина

7 часов назад
Жертвами ДТП в Крыму стали три человека, в том числе ребенок

Жертвами ДТП в Крыму стали три человека, в том числе ребенок

8 часов назад
Израильские самолеты совершили налет на сирийскую авиабазу

Израильские самолеты совершили налет на сирийскую авиабазу

8 часов назад
Государство защитит дольщиков от обмана

Государство защитит дольщиков от обмана

9 часов назад
Россиянки победили в Кубке Европы по пляжному футболу

Россиянки победили в Кубке Европы по пляжному футболу

9 часов назад
Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

10 часов назад
Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

11 часов назад
На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

22 часа назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Конституция США наводнила игры оружием

Конституция США наводнила игры оружием

15 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33