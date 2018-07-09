Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

Поверку Роскачества прошли 23 торговые марки консервов из сайры. Масштабное исследование охватило регионы с востока до запада России — Приморский край, Сахалинскую область, Рязанскую, Псковскую, Московскую и Калининградскую области. Также была проверена даже сайра из Таиланда.

Эксперты проверили количество рыбы в банке, оценили ее вкусовые качества, оценили содержание опасных веществ и микроорганизмов по 37 параметрам качества и безопасности. Специалисты Роскачества развеяли несколько мифов о консервах, а также дали рекомендации по выборы лучших консервов в магазинах.

"Рыбным консервам можно доверять: вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф — если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей", — подчеркнула директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Сайра — источник полиненасыщенных жирных кислот. Они нужны для полноценных рационов питания. Консервы целесообразно рекомендовать для включения в рацион питания людей, работающих в условиях Севера, так как липиды сайры содержат витамин Д.

Лучшие консервы производят на Сахалине и в Приморье

Проверку прошли консервы из сайры от "Доброфлота", "5 морей", "Барса", "Беринга", "Капитана вкусов", Fish House, "Курильского берега", "Мореслава" и "Ультрамарина". Лидеры по качеству — четыре торговые марки: "Капитан вкусов", "Курильский берег", "Доброфлот" и "Ультрамарин". Они могут претендовать на получение государственного Знака качества.

Закономерно получение высоких оценок именно тех консервов, которые выпущены в местах добычи сырья, добавляет заведующая кафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета, участник Рыбного союза Инна Титова.

Опасна ли рыба в консервной банке?

Ни в одном исследованном продукте не было найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, а также патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе, возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. Миф о том, что в сайру мигрируют токсичные вещества и отходы, а потому консервами из сайры можно отравиться – развеян полностью.

Впрочем, в консервах из сайры иногда можно обнаружить неживые личинки. Именно они вызывают у потребителей опасения в отношении безопасности таких рыбных консервов.

И такие личинки нематод были Роскачеством обнаружены в продукции одной из марок.

Обнаружение паразитов — это не проблема безопасности, так как продукт проходит процесс стерилизации, пояснила Людмила Викулова.

"Неживые скребни и личинки нематод безопасны для здоровья человека. Чаще всего паразиты находятся в маленьких капсулах, которые могут разрушиться только при температурной обработке, — добавляет заместитель заведующего лабораторией ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Андрей Марцынкевич. — Кроме того, согласно технологии производства, рыбу для консервации не потрошат, поэтому в конечном продукте потенциально могут встретиться неживые личинки паразитов".

В консервах из сайры других посторонних примесей не обнаружено.

Самые рыбные консервы

По требованиям законодательствам рыбы в банке должно быть не меньше от полного веса. Роскачество опиралось на более жесткий параметр – 70%. Миф о том, что в рыбных консервах мало рыбы, развеян. Все марки удовлетворили повышенным требованиям.

Но самыми рыбными рыбными консервами названо содержимое баночек с сайрой от "Дальморепродукта" – 83% рыбы, "Пеларгуса" – 85% рыбы и "Доброфлота" – 85% рыбы.

Костлява ли рыба?

К рыбному мясу у экспертов замечаний не было: чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли.

"Консервирование – наиболее щадящий способ приготовления рыбы, при котором, кстати, сохраняются и кости, тоже готовые к употреблению, — президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. — Именно благодаря косточкам в консервированной рыбе так много полезных веществ: кальция и фосфора".

Таким образом, рыба при консервации сохраняет больше присущих рыбе полезных веществ и микроэлементов по сравнению, например, с варкой.

Больше всего фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот оказалось во "Вкусных консервах", в продукции "Капитана вкусов", компании "Китбай" и Fish House, а также в "Рижском золоте". Высокие оценки получили по этим параметрам три четверти участников исследования Роскачества.

Спор о вкусах

Запах, консистенция и вкус сайры определяли сертифицированные дегустаторы. Дегустация, конечно, дело вкуса, но приятной оказалась сайра 17 торговых марок. У остальной продукции вкус был или горьковатой, или с примесью постороннего привкуса.

Приятный запах был у консервированной сайры 21 бренда. Две торговых марки подкачали – у сайры был прогорклый запах. Темный бульон оказался в баночках с сайрой 9 торговых марок. Возможно, это следствие нарушений процессов при стерилизации продукта или использования мороженого сырья.

Высший балл за органолептику получили 10 брендов консервов из сайры. Это консервированная сайра от "Капитана вкусов", "Доброфлота", "БИЛАС", "Курильского берега", "Рижского золота", торговых марок "Каждый день", "Курильский берег", "Русский рыбный мир", "Торговый дом МС", "Ультрамарин" и Fortuna.

Цена – не всегда критерий качества

Роскачество проверило связь между ценой продукта и его качеством. Консервы подороже и правда получили большие баллы , а дешевые – ниже. Значит, при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены. Исключение из правил продемонстировал бренд "Каждый день". Продукция марки – одна из дешевых, но при этом она получила весьма высокие оценки экспертов.

"Каждый день" — одни из самых дешевых консервов — 27,5 рублей за 100 грамм. Но зато рейтинг оказался высоким – 4,6125 балла. Сайра на каждый день вошла в топ-10 лучших консервов по органолептике.

Консервы из сайры по закупочной цене от 38 рублей до 63,7 рубля за 100 грамм получили более высокие баллы в исследованиях от 4,6 и выше. Остальные компании, продающие свою продукцию от 23,7 рубля до 38 рублей за 100 граммов получили баллы ниже 4,6.

С полным списком рекомендаций экспертов Роскачества можно ознакомиться на официальном портале организации.