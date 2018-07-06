В Тюмени стартовал "Императорский маршрут"

В Тюмени в первый рейс отправился туристический поезд. Он будет курсировать по историческим местам. Почему проект назвали "Императорским маршрутом"?

Еще буквально несколько часов, и новенькие колеса начнут отматывать свои первые километры. Вагоны с иголочки сверкают свежевыкрашенными боками и чистыми стеклами. Они повезут туристов по "Императорскому маршруту" — местам памяти династии Романовых. Этот путь охватывает многие регионы России. В Тюменской области в него входит отрезок Тюмень — Тобольск.

Отправиться в исторический вояж можно будет ежедневно. Тут обещают: каждая поездка станет настоящей экскурсией на колесах. Условия в этих вагонах поистине царские: улучшенная планировка, мягкие сиденья самолетного типа, это значит — откидывающиеся подлокотники и столики. Также к каждому месту подведен персональный аудиомодуль и, что очень важно, есть Wi-Fi.

По "Историческому маршруту" будут курсировать 8 вагонов — шесть стандартных и два повышенной комфортности. Все они приспособлены для маломобильных граждан. Пассажиры смогут выбрать и класс обслуживания: по необходимости проводник готов принести не только чай, но и путеводитель, а также литературу в дорогу.

"Цена проекта велика, миллиард рублей, и мы говорим, что новый подвижной состав решит те транспортные задачи, по комфорту, по скорости перемещения, по цене билета, и мы будем конкурентоспособны сегодня автомобильным перевозкам", — отмечает начальник Свердловской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Алексей Миронов.

По туристическому поезду в Тюмени вместе с врио губернатора Александром Моором прогулялся новый полпред Николай Цуканов. В присутствии почетного гостя на железнодорожном вокзале случился еще один исторический момент: началось строительство надземного пешеходного перехода, который соединит здание и все пассажирские платформы.

Переход будут доступен и людям с ограниченными возможностями: каждый сход с него продублируют лифтами. Параллельно строители займутся и старым мостом, по которому тюменцы спускаются к поездам вот уже почти 70 лет.

"Мы договорились одновременно приступить к проектированию, реконструкции перехода, нашего старого, который вызывает нарекания тюменцев, и постараемся сделать так, чтобы в следующем году открылся уже современный переход, и отремонтировать переход, который будет соединять две части города через железную дорогу", — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Протяженность моста в новом переходе составит 120 метров, а его пропускная способность — 3500 человек в час. На сегодня завершена реконструкция основного здания вокзала. В ходе нее была увеличена площадь строения, а пропускная способность всего комплекса возросла более чем в два раза. На сегодня она составляет около полутора тысяч человек в сутки.