В Канаде известные видеоблогеры погибли в водопаде

В Канаде погибли популярные трэвел-блогеры Меган Скрепер, Райкер Гэмбл и Алексей Лях, которые славились своими рискованными и неоднозначными репортажами о путешествиях. Молодые люди утонули в водопаде. Ранее их часто критиковали за слишком беспардонное поведение на территории заповедников, сообщает Vice.

Команда знакомых со школьной скамьи друзей каталась по миру, развлекалась и снимала об этом видео. На YouTube-канал канадцев были подписаны больше 500 тысяч человек.

Смерть настигла блогеров на территории Британской Колумбии. Меган Скрепер, упала в водопад, ей на помощь бросились друзья, однако никому из них не удалось выплыть.

Молодых людей часто обвиняли в несоблюдении правил безопасности. За нарушение правил в Йеллоустоне блогеры даже получили несколько суток ареста, после чего им вообще запретили посещать заповедники на территории США.

По словам друзей погибших, канадцы жили "слишком яркой жизнью" и сделали столько, сколько другим не реализовать и за 80 лет.