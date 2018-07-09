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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Саратовские учёные представили оптические технологии для лечения опухолей мозга
Учёные Саратовского госуниверситета разработали новые оптические технологии для персонализированного лечения агрессивных форм глиальных опухолей мозга. Для этого будут использоваться наночастицы золота, уточняется в пресс-релизе.
По словам исследователей, методика предполагает открытие гемато-энцефалического барьера (ГЭБ). Это система, которая не пропускает из крови в мозг токсичные вещества и микроорганизмы. Однако в данном случае её необходимо "разблокировать", чтобы лекарственные препараты достигли цели.
При этом "окно" откроется лишь на час, после чего функция барьера будет восстановлена.
На подготовительном этапе у пациента берётся кровь, из неё выделяются макрофаги — клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. В них загружаются золотые наночастицы.
Затем с помощью лазера производится фотодинамическое воздействие, то есть нарушение биологических структур действием света (длина волны в данном случае составляет 630-660 нанометров). Таким образом ГЭБ откроется, и макрофаги с золотыми наночастицами попадут непосредственно к опухоли. Благодаря движению макрофагов в опухолевые краевые зоны специалисты смогут определить границы опухоли.
Эффективное лечение опухоли мозга достигается лазерным воздействием 800 нанометров на золотые наночастицы по краям опухоли, пишут исследователи. По их словам, новый метод приводит к гибели раковых клеток, а также остановке их дальнейшего размножения.
Напомним, что ранее российские физики создали кремниевые наночастицы, "сжигающие" раковые клетки. Также мы сообщали о результатах первого клинического испытания нового метода лечения глиобластомы.
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