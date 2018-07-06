Уимблдон. Игроки "посева" Конта и Чилич зачехлили ракетки

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", который проходит в пригороде Лондона Уимблдоне, накануне завершились матчи второго круга. Не смогли пробиться в четвертый раунд состязаний "сеяные" британка Йоханна Конта и хорват Марин Чилич.

Конта, которая имела 22-й номер "посева", играла со словачкой Доминикой Цибулковой и уступила в двух сетах – 3:6, 4:6. В женской части сетки две другие "сеяные" теннисистки прошли дальше: Симона Халеп (Румыния, №1) выиграла у Сайсай Чжен (Китай) – 7:5, 6:0, а Елена Остапенко (Латвия, №12) – у Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 6:3.

Третья ракетка Уимблдона Чилич долго бился с аргентинца Гидо Пелья и проиграл по итогам пяти партий – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7, 5:7. Еще один представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (№5) были сильнее испанца Фелисиано Лопеса – 6:4, 6:1, 6:2.

Вторая ракетка турнир испанец Рафаэль Надаль выиграл у Михаила Кукушкина из Казахстана – 6:4, 6:3, 6:4. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович, который на нынешнем британском "Шлеме" "посеян" под номером №12, обыграл Орасио Себальоса (Аргентина) – 6:1, 6:2, 6:3.