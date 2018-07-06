В поликлинике города Иваново с потолка хлынула вода. Видео

В пятницу, 6 июля, неожиданно для посетителей 9-й поликлиники города Иваново на одном из этажей обрушился потолок, и оттуда хлынул мощный поток воды.

Как объяснил изданию IvanovoNews главный врач 4-й больницы, к которой относится поликлиника, для него это происшествие не явилось неожиданностью, поскольку на днях выпало большое количество осадков, а в здании неправильно сделана ливневая канализация.

Наладить, по словам главного врача, работу ливневки пока что нельзя: если здание поликниники уже было передано городом в собственность Ивановской области, то канализация все еще находится в процессе передачи.