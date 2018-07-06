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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Стратегия малых шагов: МВД Украины представило план "умиротворения" Донбасса
С наступления на Горловку и Новоазовский район Донбасса предложил начать реализацию "плана деоккупации" востока украинское МВД. Стратегию восстановления целостности Украины "Механизм малых шагов" презентовал послам стран G7 советник главы МВД Иван Варченко.
Он пояснил, что "освобождение этих районов" рассчитана из возможностей численности "миротворцев" ООН. По мнению Варченко, будет достаточно трех тысяч военнослужащих, чтобы "зайти в эти районы". Киев планирует поэтапно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. Впрочем, как сообщает ТАСС, реализовать план МВД Варченко предлагает только после окончательного принятия решения "о полном освобождении Украины", только "когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины".
Кроме того, по плану Авакова после возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии".
Закон о реинтеграции Донбасса в конце февраля 2018 года подписал президент Украины Петр Порошенко. Неподконтрольные Киеву районы закон называет "временно оккупированными территориями", Россия называется агрессором, который выступает против Украины. Также по закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" руководство антитеррористической операцией (АТО) перешло объединенному оперативному штабу украинской армии. Кроме того, Порошенко по этому закону получил право использовать армию внутри Украины, минуя разрешения парламента.
Петр Порошенко ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести на Украине военное положение и остаться у власти на второй срок. Такими подозрениями поделилась лидер партии "Батькивщина", украинская экс-премьер Юлия Тимошенко.
В мае глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что план освобождения Донбасса будет состоять из двух частей – подготовительной и практической, подчеркнув, что большую роль в реализации плана будет играть информационная составляющая.
В мае Киев заявил о своей приверженности Минским соглашениям, но подтянул к зоне разграничения украинских войск и донбасских ополченцев ракетные комплексы "Точка-У". Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после того, как Луганск и Донецк не признали силовое смещение действовавшего президента Украины Виктора Януковича в результате Майдана. Жертвами вооруженного противостояния в Донбассе, по данным ООН, стали 10 тысяч человек.
В Луганске и Донецке заявления об использовании миротворцев ООН для взятия территорий под контроль Киева назвали враждебными действиями. В Донбассе подчеркнули, что Киев наращивает вооружения у линии соприкосновения. Выявлены передвижения танков Т-72 и минометных расчетов. Кроме того, резко активизировались полеты украинских разведывательных беспилотников.
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