В Крыму частично нарушено электроснабжение

Электроснабжение Крыма частично нарушено из-за аварии на линии электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ. Без света осталась часть бытовых потребителей, их точное количество уточняется.

В настоящее время на ЛЭП ведутся восстановительные работы.