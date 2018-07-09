Собаки попали в Америку из Сибири и не пережили колонизацию, но оставили после себя заразную форму рака

Собаки, как и люди, попали в Новый Свет из Азии. Просуществовав много тысячелетий, эта популяция друзей человека почти исчезла с появлением европейцев. Однако она оставила после себя неприятное эволюционное наследие в виде генетической структуры экзотической формы рака. Такие выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале Science.

Собака – это одомашненный волк. Ничьих генов, кроме волчьих, нет в этом существе, хотя в это и трудно поверить, глядя на какого-нибудь чихуахуа. Но как эти домашние животные появились в Новом Свете? Пришли вместе с человеком? Или первые поселенцы явились на континент без мохнатых друзей, и только их потомки приручили местного волка? Специалисты много лет спорят, какая из этих версий верна. Команда исследователей во главе с Лореном Францем (Laurent Frantz) из Оксфордского университета предприняла масштабное генетическое исследование с целью это выяснить.

Было проанализировано 73 митохондриальных генома, которые, как известно, наследуются только от матери. Также учёные исследовали семь ядерных геномов. Изучалась ДНК собак из обеих Америк и Сибири, как современная, так и извлечённая из ископаемых останков. Древнейшие рассмотренные образцы имеют возраст 9 тысяч лет. Как уточняется в пресс-релизе, это первое исследование подобного рода.

Работа привела к нескольким важным выводам. Во-первых, местные волки ни при чём. Вся популяция собак, проживавшая на континенте до появления европейцев, восходит к предкам, попавшим в Северную Америку через Берингов пролив вместе с древнейшими поселенцами. Во-вторых, она практически полностью исчезла в эпоху прихода европейцев.

"Это говорит о том, что произошло что-то катастрофическое, и это, вероятно, связано с европейской колонизацией, – говорит Франц. – Но у нас просто нет сведений, объясняющих это внезапное исчезновение".

Четвероногие спутники колонизаторов, разумеется, скрещивались с местными собаками, но генетический след последних крайне незначителен. Однако, как удалось установить исследователям, к одному животному, жившему около восьми тысяч лет назад, восходит весьма неприятное приобретение. Речь идёт о генах трансмиссивного рака (сlonally transmissible cancer). Такие раковые клетки могут непосредственно передаваться от больной особи к здоровой, провоцируя у той онкологическое заболевание. К счастью, у людей этот тип рака встречается крайне редко, но им страдают собаки и некоторые другие животные.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как учёные пересмотрели теорию одомашнивания собак, писали, что человек приручал этих зверей дважды, и говорили о роли мохнатых друзей в соперничестве наших предков с неандертальцами.