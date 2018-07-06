Лавров: Путин и Трамп обсудят в Хельсинки все, что захотят

На двусторонней встрече в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп смогут обсудить любые темы, какие захотят.

"Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать", — сообщил "Интерфаксу" глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какой будет рабочая повестка на встрече президентов России и США.

По словам Лаврова, ожидается, что стороны затронут и тему Сирии, и тему Украины.

"Все, что они захотят обсудить, они обсудят", — подчеркнул министр.

Саммит РФ-США пройдет 16 июля в столице Финляндии. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран, не привязанная к крупным международным саммитам. Ранее они встречались в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.