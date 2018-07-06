Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле

Новый поворот в истории матери ребенка-инвалида, которую обвиняли в незаконном обороте сильнодействующих лекарств: постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой отменили, заявили в МВД. Женщине грозил большой тюремный срок за продажу остатков редкого лекарства, которое перестало помогать ее больному сыну. На ситуацию, которая вызвала широкий общественный резонанс, обратили внимание и в Кремле.

— Здравствуйте! С днем рождения!

— Спасибо огромное!

Екатерина Коннова сегодня принимает поздравления не только с днем своего рождения: ей больше не надо ждать вызовов на допросы, суда и приговора. Ей не придется отдавать старшего сына в интернат, а младшего — в дом инвалидов.

Екатерину могли отправить в тюрьму на восемь лет за торговлю наркотиками. Она решила продать на форуме, где общаются тысячи родственников тяжелобольных людей, сильнодействующий препарат диазепам. Дорогое лекарство, недоступное в аптеках, перестало помогать маленькому Арсению, и мать-одиночка хотела вернуть хотя бы часть потраченных на него денег.

В момент продажи ее задержали полицейские. Дело вызвало резонанс, за Екатерину вступилась уполномоченный по правам ребенка, члены Общественной палаты. И вот сегодня заявление сделали в Кремле.

"Она, конечно, формально нарушила положение законодательства, которое запрещает реализацию сильнодействующих медицинских препаратов. Но очевидно, конечно, что в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, и, конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил подчиненным разобраться во всех обстоятельствах этого дела. А главное — понять причины, по которым матери детей-инвалидов вынуждены покупать и продавать лекарства нелегально в Интернете. Полицейские все проверили — и вот результат.

"В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления Главного управления МВД России по городу Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что все закончено, официально Екатерине еще не сообщили. Но она верит: все позади. В ближайшее время мама с больным сыном собираются в поездку по России. Теперь этим планам ничто не угрожает.

— Мы с Арсением очень-очень рады, что все-таки нас услышали!