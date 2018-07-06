"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск к "Газпрому" по транзитным тарифам, оценив требования в 11,58 миллиарда долларов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Нафтогаза", НАК "Нафтогаз Украины" требует пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" с марта 2013 года.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню, убеждена украинская сторона.