Тема:

Газовые споры 1 час назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
6 июля 201818:58

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск к "Газпрому" по транзитным тарифам, оценив требования в 11,58 миллиарда долларов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Нафтогаза", НАК "Нафтогаз Украины" требует пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" с марта 2013 года.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню, убеждена украинская сторона.

Ранее по теме

Сейчас

19:42

В горах Непала разбился грузовик: 20 погибших

18:58

Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

17:50

Россиянку, устроившую драку в самолете, депортировали из Израиля

16:20

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

16:09

В Литве пьяные военные обстреляли роддом

14:44

Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет тюрьмы

14:19

Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лавров: Путин и Трамп обсудят в Хельсинки все, что захотят

Лавров: Путин и Трамп обсудят в Хельсинки все, что захотят

1 час назад

Трансляции

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 6 июля

Завтра, 7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия - Хорватия
Все трансляции
Стратегия малых шагов: МВД Украины представило план "умиротворения" Донбасса

Стратегия малых шагов: МВД Украины представило план "умиротворения" Донбасса

1 час назад
Сборная Франции обыграла уругвайцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции обыграла уругвайцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

1 час назад
"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

1 час назад
Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

1 час назад
Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле

Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле

1 час назад
Самые странные и опасные секты современности

Самые странные и опасные секты современности

9 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

2 часа назад
Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха

Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха

2 часа назад
"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

4 часа назад
Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

7 часов назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

7 часов назад
Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

15 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
В Лондоне надули Трампа

В Лондоне надули Трампа

58 минут назад
В Сирии войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией

В Сирии войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией

1 час назад
На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео

На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео

2 часа назад
В Тюмени стартовал "Императорский маршрут"

В Тюмени стартовал "Императорский маршрут"

2 часа назад
Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу

Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу

2 часа назад
В поликлинике города Иваново с потолка хлынула вода. Видео

В поликлинике города Иваново с потолка хлынула вода. Видео

2 часа назад
Россиянку, устроившую драку в самолете, депортировали из Израиля

Россиянку, устроившую драку в самолете, депортировали из Израиля

2 часа назад
Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Кириллу Вышинскому

Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Кириллу Вышинскому

3 часа назад
Полицейские разоблачили на ЧМ по футболу банды карманников-иностранцев

Полицейские разоблачили на ЧМ по футболу банды карманников-иностранцев

3 часа назад
Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

3 часа назад
Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео

Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео

3 часа назад
Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

3 часа назад
Корреспондент ВГТРК рассказал, как казнили "Аум Синрике"

Корреспондент ВГТРК рассказал, как казнили "Аум Синрике"

4 часа назад
Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

4 часа назад
Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

4 часа назад
Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

5 часов назад
Станислав Черчесов: мы идем к своей цели, а не мечтаем

Станислав Черчесов: мы идем к своей цели, а не мечтаем

6 часов назад
Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

6 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

6 часов назад
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

6 часов назад
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

7 часов назад
За "Ё-мобили" попросили миллионы

За "Ё-мобили" попросили миллионы

7 часов назад
6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

7 часов назад
Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

7 часов назад
О футболе. С точки зрения девочки

О футболе. С точки зрения девочки

8 часов назад
10 самых дорогих книг в истории

10 самых дорогих книг в истории

8 часов назад
Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

8 часов назад
Психические расстройства в России стали встречаться реже

Психические расстройства в России стали встречаться реже

8 часов назад
Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

9 часов назад
Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

9 часов назад
В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

9 часов назад
Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

10 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Турция поможет клиентам "Натали Турс"

Турция поможет клиентам "Натали Турс"

5 часов назад