Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

Серьезное ДТП в Краснодарском крае: в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 9 человек, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как уточнили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе, авария произошла в Белореченском районе, вблизи населенного пункта Гливенко.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.