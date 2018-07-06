В Лондоне надули Трампа
Шестиметрового Дональда Трампа надули в Лондоне. Надувной "Малыш Трамп" — это воздушный шар, изображающий американского президента с мобильным телефоном в руке и подгузнике на английской булавке. Шар поднимут к визиту президента США на Туманный Альбион.
Визит президента США начнется 13 июля, сообщает "Интерфакс". Активисты Stop Trump собрали 10 тысяч подписей под петицией к мэру Лондона Садику Хану, чтобы добиться разрешения на запуск воздушного шара.
Разрешение было получено. Но при выполнении двух условий: воздушный шар напротив здания британского парламента должен быть привязан и не подниматься в воздух выше 30 метров. Также ограничено и время действия акции. Это строго с 9:30 до 11:30 13 июля.
"Мэр поддерживает право на мирный протест", — пояснил официальный представитель лондонского мэра.
"Ура, младенец Трамп полетит! – отметили организаторы акции. — Сначала мэрия заявила, что не признает младенца Трампа законным протестом. Но после того, как общественность выразила огромную поддержку плану, похоже, мэрия продемонстрировала, что ей не чуждо чувство юмора".
Самолет Дональда Трампа приземлится в лондонском аэропорту Станстед 12 июня. Отсюда президент США на вертолете перелетит в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке перед тем, как посетить Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир. В дворце, который является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения премьер-министра Уинстона Черчилля, у Трампа запланирован ужин.
Переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй глава Белого дома проведет 13 июля в загородной премьерской резиденции Чекерс, а после этого отправится на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй в Виндзорский замок. Также Трамп рассчитывает посетить американскую военную базу в Британии.
Обеспечивать безопасность Трампа будут до 10 тысяч полицейских. На 13 июля в Лондоне запланирована акция протеста "Остановите Трампа". В ней хотят участвовать до 50 тысяч человек. Также в центре Лондона состоится Женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.
Из Лондона Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО. А 16 июля у Трампа в графике запланирована встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Главаря "Аум Синрикё" Асахару повесили
- Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество
- Трамп подарил Ким Чен Ыну Элтона Джона
- Дело матери ребенка-инвалида закрыто
- Разрыв миномета убил украинских военных
Самое читаемое
-
Родня сбившего насмерть беременную в центре столицы утверждает, что он не подонок
- Тренера-педофила приговорили к 20 годам лишения свободы
- Водолаз погиб при спасении детей из затопленной пещеры
- Москвич вышел целым и невредимым из лифта, упавшего с 40-го этажа
- У "Свидетелей Иеговы" отберут недвижимость
Авто.Вести.Ru
-
Lada Vesta стала абсолютным бестселлером авторынка
- За "Ё-мобили" попросили миллионы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
- Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против угонщиков
- Независимые АЗС признали недолив топлива на заправках
Экономика
-
"Торговая война" США и КНР: битва началась
- Протекционистская тактика Трампа душит экономику США
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Почему ЕС не видит в Китае союзника?
- Самые странные и опасные секты современности
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Узники пещеры: новые кадры
- Матери-одиночке грозит срок по наркотической статье
- "Турпомощь" решает проблемы клиентов "Натали турс"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле
- Кузнецкий мост превратился в одну из улиц Буэнос-Айреса
- В посольстве Италии в Москве вспомнили трагедию вековой давности
- Жириновский съездил за клубникой к Грудинину
- Прокуратура занялась делом компании "Мобил Элемент"
- Выходные в столице: шахматы, джаз и День семьи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга
- Ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы
- Солнечные батареи из бактерий работают даже в пасмурную погоду
- В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков