Уимблдон. Голландка Бертенс переиграла Уильямс-старшую

На британском теннисном турнир Уимблдон, третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", продолжаются матчи третьего круга. На этой стадии часто встречаются друг с другом "сеяные" игроки. В таком споре голландка Кики Бертенс обыграла Винус Уильямс.

При этом американская пятикратная чемпионка английского "Шлема" имела 9-й номер, в то время как представительница Страны тюльпанов была "посеяна" 22-й. Тем не менее, Бертенс смогла переупрямить Уильямс-старшую в трех сетах – 6:2, 6:7, 8:6.