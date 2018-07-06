Элвису Костелло удалили раковую опухоль

Знаменитый музыкант Элвис Костелло отменил ряд концертов своего европейского тура из-за срочной операции по удалению раковой опухоли. В настоящий момент 63-летний артист чувствует себя нормально, однако нуждается в отдыхе, сообщает Reuters.

Костелло признался, что что его врач никогда не видел "столь маленькую и агрессивную раковую опухоль". К счастью, ее получилось удалить в ходе одной операции.

Практически сразу после завершения всех необходимых процедур Костелло продолжил выступать, однако вскоре признался, что переоценил свои силы.

"Период восстановления продлится дольше, чем мне хотелось бы", — отметил музыкант.

Костелло пообещал при первой же возможности вернуться на сцену.

Музыкант прославился в 1970-х годах, выпустив ряд альбомов со своими группами Attractions и Imposters. Новый альбом Костелло должен выйти в октябре.