В горах Непала разбился грузовик: 20 погибших

Не менее 20 человек погибли, 12 получили ранения в результате падения грузовика с горной дороги в непальском районе Мустанг.

По данным РИА Новости со ссылкой на местные власти, на месте скончались 14 мужчин и 6 женщин. Трое раненых были доставлены на вертолете непальской армии в госпиталь в городе Покхара. Девять других были госпитализированы в Мустанге.

Как сообщил глава районной администрации Шишир Паудел, водитель грузовика, перевозившего дорожных рабочих, потерял управление на гравии, автомобиль рухнул с высоты 50 метров.

По информации ТАСС, грузовик-самосвал в момент аварии перевозил дорожных рабочих. Одной из причин ДТП называют плохое состояние дороги. Обстоятельства аварии расследуются.