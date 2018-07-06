Альпинист выжил после удара молнии и падения с горы

44-летнему туристу из Британии невероятно повезло. Во время горного похода по Альпам в него ударила молния, а затем мужчина свалился с возвышенности. Несмотря на полученные травмы, неназванный счастливчик даже смог самостоятельно вызвать себе помощь, сообщает Daily Mail.

Неприятный инцидент, который едва не завершился трагедией, произошел близ тирольского города Ахенкирх. Когда британец поднялся на высоту около двух километров, началась гроза. Вскоре в него ударила молния.

Пострадавшего удалось доставить в больницу, где он в настоящий момент проходит лечение.