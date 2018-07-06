Защитить цифровую экономику: в Москве обсудили борьбу с киберугрозами
Все учебные и медицинские учреждения России подключат к современным системам связи. Также в стране появится система обмена информацией между компаниями и правоохранительными органами для оперативной реакции на киберугрозы. Обо всем этом Владимир Путин заявил сегодня на Международном конгрессе по кибербезопасности. В Москву съехались главы крупнейших компаний и эксперты мирового уровня.
У специалистов по кибербезопасности даже игры из разряда "поставь себя на место хакера".
- Чтобы защититься, нужно понимать противника.
На электронной карте уже не учебная тревога. То и дело загораются страны: Молдавия, Египет, Китай — компьютерные системы одновременно атакуют по всему миру. Причем, каждый второй случай происходит в финансовом секторе. Потери только российской экономики за год — больше триллиона рублей. В мировом масштабе — полтора триллиона долларов.
В рейтинге глобальных вызовов киберугрозы занимают уже третье место, уступая лишь климату и стихийным бедствиям. Как противостоять и что противопоставить? Почти 2,5 тысячи специалистов из полусотни стран обсуждали сегодня в Москве на международной конференции по кибербезопасности.
Количество кибератак в Рунете, делится цифрами Владимир Путин, в этом году выросло на треть. Не удивительно, ведь по числу пользователей глобальной сети Россия на первом месте в Европе — 90 миллионов. Темпы цифровизации впечатляют.
"Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения все активней и активней пользуются этими инструментами. А ведь еще относительно недавно для этого приходилось собирать справки, обходить многочисленные конторы, тратить нервы в очередях. Наверное, полностью и сейчас это еще не изжито, но все-таки ситуация меняется в лучшую сторону", — заявил президент России Владимир Путин.
Цифровая экономика, конечно, многое упрощает. Но важно надежно защищать не только персональные данные. Вот Герман Греф делится в кулуарах советами, как сберечь деньги на карточке — чаще менять пароли.
Куда опаснее, когда компьютерные вирусы и DDoS-атаки нацелены на системы управления и ставят под угрозу человеческие жизни. Например, в Тюмени прямо во время сложнейшей операции на головном мозге у 13-летней девочки хакеры заблокировали работу всей медицинской аппаратуры. Работали врачи практически вслепую.
"Задача решена, девочку выписали, все с ней хорошо. Ну, а дальше начали разбираться и выяснилось, что это хакеры, было прислано письмо и там вымогались деньги", — рассказывает Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Министерства здравоохранения РФ, врач-хирург высшей категории.
"Наши специалисты вылетели в течение суток, провели дешифровку вируса и восстановили работоспособность системы", — сообщил Герман Греф, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России".
Программа "Цифровой экономики" скоро изменит Россию: Wi-Fi даже в отдаленных уголках, все данные аккумулированы в новых центрах обработки. Естественно, защищенных.
"Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе. На свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан. На снятии барьеров, которые сдерживают, ограничивают прогресс", — сообщил президент России Владимир Путин.
В зале глава Интерпола, руководители крупнейших IT-компаний мира. Деликатно обходя стороной истории про пресловутых "русских хакеров", признают — нужно работать сообща. Вот и Владимир Путин говорит о том, насколько необходимо выработать общие правила игры.
"Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности", — уверен президент России Владимир Путин.
Москва давно предлагает принять международную конвенцию по кибербезопасности на уровне ООН. И готова вынести ее на осеннюю Генассамблею. Ведь действующий сейчас в Европе Будапештский меморандум устарел. Кибербезопасность, не исключают в российском МИД, станет и одной из тем переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.
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