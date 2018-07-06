Ее энергии хватит на весь ГИТИС: Тамара Синявская празднует юбилей

Блистательная Тамара Синявская отмечает юбилей. Звезда оперной сцены, народная артистка СССР, завкафедрой вокального искусства ГИТИСа. Но прежде всего, обладательница уникального, всемирно известного меццо-сопрано. Сама же Тамара Ильинична главным подарком судьбы считает встречу с мужем Муслимом Магомаевым. С юбилеем певицу поздравил президент.

Ее первыми концертными залами были гулкие парадные, потому что там хорошая акустика, улыбается королева оперной сцены. "Я просто жила артисткой. Не мечтала, что буду петь. Не мечтала, просто так жила", — признается Тамара Синявская.

Ей было 20, когда ее взяли в Большой театр. И уже через год она – солистка. "Может быть, сейчас и принимают таких молодых, но я не помню, чтобы они там задерживались, — говорит артистка. — Вы представляете, девочкой попасть в Большой театр! Я туда погрузилась, а потом в этом состоянии эйфории прожила 40 лет".

Она — и страстная Кармен, и коварная Марина Мнишек, и гордая Любаша. "Петь от самого сердца и чисто интонировать — это золотое правило должно присутствовать в профессии каждого певца", — убеждена Тамара Синявская.

Самым главным счастьем своей жизни она называет встречу с Муслимом Магомаевым. Их красивая история любви продолжалась почти 35 лет. "В нем я нашла все то, что мне бы хотелось воспитывать в себе", — признается артистка.

Она и сегодня работает много. Отдавая себя всю служению обществу и творчеству. Проводит музыкальные конкурсы, передает опыт своим ученикам в ГИТИСе. "Активности Тамары Ильиничны хватит на весь ГИТИС, — говорят студенты. — Она — просто батарейка".

На пенсию не собираюсь, улыбается Тамара Ильинична. Буду работать, как и прежде. Быть нужной — это и есть главное счастье человека. В любом возрасте. Который совсем не ощущаешь, когда занимаешься настоящим делом.