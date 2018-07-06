Специалисты ОЗХО, не нашли нервнопаралитических веществ на месте атаки в сирийской Думе

Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследующая дело о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе 7 апреля, обнаружила во взятых образцах органические вещества с содержанием хлора, однако не нашла следов нервнопаралитических соединений.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на итоговый документ организации, ОЗХО еще только предстоит вынести окончательные суждения по этому делу, и работа продолжается.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в

Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия назвала видеоматериалы о данном инциденте постановочными.