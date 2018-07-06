Не более чем плохой детектив: дочь Березовского уверена, что ее отца убили

Дочь Бориса Березовского уверена, что ее отца убили. Она не поверила официальной версии британской полиции о самоубийстве в марте 2013 года в пригороде Лондона и обратилась за помощью в расследовании к известному немецкому судмедэксперту. О своих доводах Елизавета Березовская рассказала в интервью украинским СМИ.

Интервью Елизаветы Березовской украинскому изданию эффекта разорвавшейся бомбы не произвело, как бы ни старались киевские СМИ. Уж очень субъективными выглядят заявления дочери олигарха.

"Мне лично кажется, вначале папа был отравлен, причем его могли травить так, чтобы всем казалось – он в депрессии. А в итоге убить так, чтобы все вокруг поверили в самоубийство", — подчеркивает Елизавета Березовская.

"Кажется" тут ключевое слово. Елизавета рассказывает, что после истории со смертью Литвиненко видела у отца в машине специальный датчик, который распознавал полоний и другие опасные вещества, что Березовский боялся покушений с тех пор, как его пытались взорвать в 1994 году – тогда была чисто криминальная история… Но Елизавету смущает другое.

"Больше всего вопросов у меня было к охраннику папы, и я не понимала, почему у полиции они не возникли", — подчеркивает Елизавета.

Мол, охранник Березовского странно себя вел в день смерти. Поехал пить кофе в город, оставив клиента одного, не поставил дом на охрану и не включил видеокамеру. А когда вернулся и понял, что Березовский заперся в ванной и не отвечает, вызвал скорую помощь. Елизавета считает, он должен был сразу выбить дверь. И это, по ее мнению, одно из косвенных доказательств, что Березовского убили.

"Конечно, объективности здесь не дождаться, тем более, что сейчас это интервью вышло в определенный политический момент, когда тема отравления с так называемым русским следом в Британии является топовой. И конечно вспомнили о загадочной смерти Березовского. Правда, он приводит одни аргументы, а есть и другие, что Березовский хотел вернуться в Россию", — подчеркивает политолог Федор Бирюков.

Но вот лейтмотив всей второй половины интервью с Елизаветой Березовской.

"Мой отец являлся личным и, наверное, главным врагом Путина", — заявляет дочь ьеглого олигарха.

"Березовская не очень-то сильно в последнее время общалась с отцом и ее информация безнадежно устарела. Березовский написал письмо, мы им располагаем, Путину, в котором он покаялся и принес извинения. Ни о какой вражде личного плана речи не идет", — считает, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Хоть каких-то обоснований своей точки зрения дочь медиа-магната, конечно, не приводит. При этом вскользь упоминает о том, что отец хотел, чтобы его "демонизировали", представляли "великим и ужасным", имеющим власть над власть имущими, и что его ничье мнение, кроме собственного, не интересовало.

Еще Елизавета уверена, что Березовский за один год мог привести в порядок свои финансовые дела и не стал бы убивать себя. Напомню, долг покойного олигарха в России — больше трех миллиардов рублей.

"Наивно, конечно, звучит. Я убежден, что Елизавета вообще не в курсе дел, особенно финансовых, которым занимался Борис Абрамович Березовский", — считает профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

Елизавета возлагала большие надежды на английское следствие, но затем по совету подруги решила показать полученные от полиции бумаги некоему немецкому судмедэксперту Бернду Бринкману. Тот сказал, что, мол, вообще нет ничего, говорящего о самоубийстве Березовского. Даже по медицинским показателям. Немец встречался после этого с английском коронером, но суд Великобритании все равно вынес вердикт о том, что невозможно достоверно установить обстоятельства смерти олигарха, подчеркнув, что признаков борьбы не выявлено. Но украинские СМИ с удовольствием раздувают доморощенную конспирологию.

"Делается попытка очеловечить Березовского, который на самом деле был циничным, жестоким и бескомпромиссным в политике. Для него стереть человека в пыль для своих интересов сложности не представляло, а интервью начинается с того, как он любил детей, как с ними занимался", — подчеркивает Андрей Манойло.

В интервью много и про саму Елизавету Березовскую: детство, юность, отношения с отцом... Есть занятные факты: про безлимитную карточку, например, с которой она потратила однажды сто тысяч долларов за месяц, и Березовский сделал ей замечание; про две шубы, купленные в магазине в Нью-Йорке, поскольку Елизавета не могла выбрать, какая ей больше нравится, про квартиру в Москве, которую ей купил отец – "то ли триста, то ли двести метров квадратных", про учебу в Кембридже. Все это детали, конечно, но говорящие, что и интервью не случайно, и тон вполне понятен. Но больше чем на плохой детектив вряд ли тянет.