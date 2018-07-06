Жара в Канаде убила 50 человек

Аномальная жара, установившаяся в восточной канадской провинции Квебек, стала причиной смерти как минимум 50 человек.

По данным издания Montreal Gazette, 28 смертей были зафиксированы в Монреале, крупнейшем городе провинции.

Небывалая жара пришла в регион 29 июня. Днем воздух прогревается до 30-40 градусов по Цельсию. А 5 июня в Южном Квебеке с учетом влажности столбики термометров поднимались до 45 градусов по Цельсию, сообщает ТАСС.

Аналогичная ситуация сложилась в канадском Монреале летом 2010 года. Тогда зной унес жизни 106 человек.