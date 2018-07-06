Россиянин Медведев завершил борьбу на Уимблдоне

На травяных кортах Великобритании продолжается третий в сезоне турнир серии "Большого шлема". Свой поединок провел российский теннисист Даниил Медведев, который в матче третьего круга не смог одержать победу и покинул розыгрыш Уимблдона.

22-летний москвич встречался с французом Адрианом Маннарино, имеющим 22 номер посева на Уимблдоне. Медведев уступил сопернику в первых двух сетах (4:6, 3:6), однако смог вернуться в игру, когда взял последующие два сета со счетом 6:4 и 7:5. Однако его усилия не увенчались итоговой победой – в решающем пятом сете он уступил со счетом 3:6. Матч продолжался 3 часа 15 минут.

Отметим, что этот поединок стал для обоих теннисистов их третьим очным матчем и во всех трех победителем становился Маннарино.