Экс-начальник полиции аэропорта Внуково сел на 5 лет за взятку

Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего начальника полиции линейного отдела МВД аэропорта Внуково к 5 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 3 тысяч 980 долларов (более 290 тысяч рублей).

Преступление было совершено в марте 2016 года. За эти деньги полицейский должен был не мешать незаконному перемещения из Турции через аэропорт Внуково коммерческих партий товаров для реализации на внутреннем российском рынке.

Посредник, передававший взятку, также признан виновным и приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить штрафы: взяточник более 7,5 миллионов рублей, а посредник — более 5,5 миллиона рублей, сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.