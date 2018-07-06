Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона

Вторая ракетка мира Роджер Федерер преодолел третий круг престижного турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона, который проводится на травяном покрытии. В борьбе за выход в 1/8 финала швейцарец победил немца Ян-Леннарда Штруффа.

Федерер не испытал проблем в противостоянии со Штруффом и праздновал победу по итогам трех сетов. Итоговый счет 6:3, 7:5, 6:2 в пользу первого сеянного швейцарского теннисиста. Соперники провели на корте 1 час и 34 минуты.

В четвертом круге Федерер встретится с представителем Франции Аддрианом Маннарино, который в матче третьего круга обыграл россиянина Даниила Медведева.