Президент Турции Эрдоган пригласил Жириновского на церемонию своей инаугурации

9 июля председатель ЛДПР Владимир Жириновский посетит церемонию инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по его личному приглашению. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Церемония приведения к присяге переизбранного на выборах 24 июля президента Турции Эрдогана состоится 9 июля, передает РИА Новости.

Владимир Жириновский прибудет в Анкару в 17 часов 8 июля, чтобы 9 июля принять участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Жириновский едет на мероприятие по личному приглашению президента Турции, информирует ЛДПР. Также в состав делегации войдут депутаты ЛДПР Василий Власов, Борис Чернышов, Дмитрий Савельев, а также заместитель руководителя аппарата фракции ЛДПР Станислав Пахомов.

Владимир Жириновский в 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков (впоследствии Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности "Турция и турецкий язык". Он владеет английским, немецким, французским и турецким языками.