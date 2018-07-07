Тренер Бельгии Мартинес: жаль, что Бразилия не смогла нам противостоять

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал победный поединок 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии (2:1). В частности, наставник сказал, что жалеет о том, что Бразилия не смогла противостоять Бельгии в полной мере.

"В матче против Бразилии мы постарались получить тактическое преимущество, – признается Мартинес, которого цитирует Чемпионат.Com. – Но когда встречаешься с этой командой, то не стоит ожидать легкой жизни – против нее необходимо играть храбро, и наши игроки решили рискнуть. Нужно было не дать играть в полную силу Неймару, Марсело, Коутиньо"…

"Футболисты Бельгии на своих позициях выполнили свою работу и даже жаль, что соперник не смог этому в полной мере противостоять. Сегодня я являюсь самым счастливым человеком на планете, ведь это был поединок не только тактики, но и веры, сердца. Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу".

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с Францией. Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.