В Канаде полиция арестовала водителя фуры, протаранившей автобус с хоккейной командой

Полиция Канады предъявила обвинения и взяла под стражу водителя многотонной фуры, протаранившей автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos в апреле этого года. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как уточняется, 29-летнему Джаскирату Сидху предъявлены 29 обвинений. 16 из них связаны с опасным вождением транспортного средства, приведшим к гибели людей, 14 пунктов обвинения касаются опасного вождения, в результате которого были ранены люди. На следующей неделе Сидх предстанет перед судом. До этого времени правоохранители не будут разглашать детали трехмесячного расследования, по итогам которого Сидха арестовали в своем доме в Калгари (провинция Альберта) 6 июля.

Авария произошла 6 апреля в 30 километрах от города Тисдейл (провинция Саскачеван), напоминает ТАСС. На перекрестке двух дорог тяжелый грузовик с полуприцепом протаранил автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos. В момент ДТП в нем находились 29 человек, из которых на месте погибли 14, а 15 были доставлены в больницу. Позднее скончались еще двое пострадавших.