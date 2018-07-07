Взрывы пиротехники в Мексике: 23 раненых по-прежнему в тяжелом состоянии

Общее число пострадавших в результате четырех взрывов пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек составляет 54 человека. Врачи оценивают состояние 23 из них как тяжелое. Такие данные сообщает министерство здравоохранения штата Мехико.

По последней информации, при взрывах в мастерских и на складах пиротехники в Тультепеке погибли 24 человека, в том числе полицейские и пожарные.

В настоящее время в больницах остается 41 пациент из тех, кто получил ранения в результате случившегося. Представители прокуратуры штата Мехико сообщили, что 23 тела жертв трагедии уже опознаны и выданы родственникам. Одного погибшего пока не удалось опознать.

Муниципалитет Тультепек известен как место, где практически в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. После ЧП все работы, связанные с производством пиротехники, были приостановлены, передает РИА Новости.

В Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов, нередки взрывы пиротехники с летальным исходом. В декабре 2016 года так же в Тультепеке более 40 человек погибли от взрыва на ярмарке пиротехники.

Координатор сил гражданской обороны штата Мехико Артуро Вильчис призывает законодателей ускорить рассмотрение закона о пиротехнике, который, как считает Вильчис, поможет навести порядок среди производителей этой опасной продукции.