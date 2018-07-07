В ДТП на севере Москвы пострадали четыре человека

В Москве в районе дома 78 по Алтуфьевскому шоссе столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, четыре человека пострадали. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах.

Все четверо были доставлены в больницу, передает ТАСС.