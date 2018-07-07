В выходные закроются вестибюли четырех станций московского метро

В предстоящие выходные вестибюли станций московского метрополитена "Третьяковская", "Орехово", "Новогиреево" и "Рязанский проспект" закроют для ремонтных работ. Об этом сообщают представители пресс-службы столичного метро.

Каждые выходные июля, начиная с 7 числа, для установки навеса над лестничным маршем будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская" (выход к улице Малая Ордынка). Для входа в метро и выхода в город можно будет воспользоваться вестибюлем станции "Новокузнецкая".

С 6 июля закрыт для ремонта в пассажирской зоне южный вестибюль станции "Орехово" (выход к Шипиловскому проезду). Вестибюль заработает в обычном режиме 19 июля.

С позднего вечера 6 июля для ремонта в пассажирской зоне изменяется режим работы западного вестибюля станции "Новогиреево" (выход на 5 проспект Новогиреева). Вестибюль будет закрыт для входа на станцию и выхода в город до открытия метро 9 июля. Такие же ограничения будут действовать с 13 по 16 июля, передает РИА Новости.

С 22:00 6 июля временно закрывается на ремонт западный вестибюль на станции метро "Рязанский проспект". Для входа и выхода пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем станции. Работа западного вестибюля возобновится с открытием метро 9 июля.