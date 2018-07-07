В ночь на 8 июля центральные улицы Москвы станут пешеходными

В ночь на 8 июля после окончания четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу – 2018 центральные улицы Москвы будут пешеходными. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы департамента транспорта столицы.

С 23:00 7 июля и на время гуляний болельщиков нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Театральный проезд до Неглинной, улиц Варварка и Ильинка.

Также с 7 июля метрополитен столицы, Московское центральное кольцо, шаттлы S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи. Для болельщиков будут доступны аккредитованные такси, передает ТАСС. Машины можно будет найти на парковке на улице Косыгина (Воробьевы горы") и в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро "Спартак".

За время проведения ЧМ-2018 работа транспорта в столице будет продлена уже в четвертый раз. Транспорт будет работать в аналогичном режиме и в ночь на 12 июля.

Четвертьфинал Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля, начало матча – в 21:00 по московскому времени. По предварительным данным, на матч прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организовано несколько чартерных рейсов из Загреба. Матчи чемпионата мира по футболу проходят в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. На стадионе "Лужники" в Москве состоялась церемония открытия мирового первенства, первая игра прошла 14 июня, 15 июля состоится финальный матч.