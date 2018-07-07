В Японии продолжаются ливневые дожди, около 40 человек числятся пропавшими без вести

В Японии порядка 40 человек числятся пропавшими без вести из-за ливневых дождей, которые обрушились на страну. Такие данные сообщает телеканал NHK.

В результате мощных ливней и оползней, вызванных ими, в общей сложности числятся пропавшими не менее 38 человек. За последние несколько дней из-за дождей погибли еще четыре человека.

Более полумиллиона человек в различных префектурах Японии получили рекомендации к эксплуатации. Около половины из них – жители префектуры Киото (там уровень воды в реках достиг критического). При правительстве Японии уже действует экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии, передает ТАСС.

Ливневые дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", 4 июля прекратившего свое существование над Японским морем и превратившегося в область низкого давления. В текущем году это уже седьмой по счету тайфун, который образовался в Тихом океане. В Японии из-за тропического шторма погиб один человек и порядка 20 пострадали.