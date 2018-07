Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс"

Российский баскетболист Тимофей Мозгов официально сменил клуб НБА "Бруклин Нетс" на "Шарлотт Хорнетс". Центровой стал частью большой сделки и был обменян на Дуайта Ховарда, который в свою очередь проследовал в обратном направлении.

OFFICIAL: The Hornets have acquired Timofey Mozgov, two second-round draft picks and cash considerations from the Brooklyn Nets in exchange for Dwight Howard.



