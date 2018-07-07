Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс"

Российский баскетболист Тимофей Мозгов официально сменил клуб НБА "Бруклин Нетс" на "Шарлотт Хорнетс". Центровой стал частью большой сделки и был обменян на Дуайта Ховарда, который в свою очередь проследовал в обратном направлении.

OFFICIAL: The Hornets have acquired Timofey Mozgov, two second-round draft picks and cash considerations from the Brooklyn Nets in exchange for Dwight Howard.



→ https://t.co/UXXp6GMbrt pic.twitter.com/jEgyn48nuW — Charlotte Hornets (@hornets) 6 июля 2018 г.

Напомним, что Мозгов провел в "Нетс" один сезон, приняв участие в 31 матче. Его средние показатели в играх равняются 4,2 набранным очкам и 3,2 подбора. Для Мозгова "Шарлотт" стал уже шестым клубом в Национальной баскетбольной ассоциации: ранее он выступал за такие клубы, как "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и уже упоминавшийся "Бруклин".