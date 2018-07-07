КНДР и США договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

Соединенные Штаты Америки и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Решение о создании этих групп было принято по итогам второго дня визита главы госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян, передает РИА Новости.

Также Науэрт отметила, что Помпео обсуждал с чиновниками из КНДР помимо проблем денуклеаризации вопрос репатриации остатков американцев, умерших в Корейской войне в 1950-х годах

В настоящее время Помпео уже покинул место проведения переговоров, чтобы побеседовать с президентом США Дональдом Трампом об итогах встреч.