Число погибших из-за ливневых дождей в Японии возросло до шести человек

Число жертв ливневых дождей, обрушившихся на Японию, возросло до шести человек. Такие данные сообщил в субботу, 7 июля, телеканал NHK. Также не менее 38 человек числятся пропавшими без вести.

К настоящему времени 3 миллиона 46 тысяч человек в различных префектурах Японии получили рекомендации по эвакуации (большая их часть проживает в западной части страны). При правительстве был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии, передает ТАСС.

Причиной возникновения сильных дождей стал тайфун "Прапирун", 4 июля прекративший свое существование над Японским морем и превратившийся в область низкого давления. В текущем году это уже седьмой тайфун, который образовался в Тихом океане.