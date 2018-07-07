Экс-министр обороны Украины не поддержал план возвращение Крыма силой

Экс-министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал о неофициальном плане Киева касательно прекращения конфликта в Донбассе, заявив, что Украине нельзя пытаться вернуть Крым силой.

По мнению Гриценко, план не предусматривает решения конфликтов силой, планируется использовать лишь дипломатические методы. Также Гриценко заявил, что при подобной попытке против официального Киева могут быть введены санкции, а с России их, наоборот, снимут.

Как считает Гриценко, нынешнему правительству осталось не более года, поэтому при нем план применяться не будет, так как рассчитан на 3-5 лет.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, напоминает газета "Известия". Присоединение к России поддержали более 95 процентов жителей полуострова. Власти Украины не признали итоги референдума и до сих пор считают Крым своей территорией.

1 июля текущего года президент Украины Петр Порошенко поздравил ВМС страны с профессиональным праздником и подчеркнул: он верит, что "государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя".