В штате Делавэр в ДТП погибли четверо детей и взрослый

В пятницу, 6 июля, в северной части американского штата Делавэр рядом с городом Таунсенд произошла серьезная авария, в результате которой погибли пять человек (в том числе четверо детей) и трое взрослых были ранены. О происшествии сообщили представители полиции штата на пресс-конференции, транслируемой местными телеканалами.

По предварительным данным, пикап выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В одном из них ехала семья из шести человек, выжил лишь один из них, передает ТАСС.

Троих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.