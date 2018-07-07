Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
7 июля 201805:39

В штате Делавэр в ДТП погибли четверо детей и взрослый

twitter.com

В пятницу, 6 июля, в северной части американского штата Делавэр рядом с городом Таунсенд произошла серьезная авария, в результате которой погибли пять человек (в том числе четверо детей) и трое взрослых были ранены. О происшествии сообщили представители полиции штата на пресс-конференции, транслируемой местными телеканалами.

По предварительным данным, пикап выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В одном из них ехала семья из шести человек, выжил лишь один из них, передает ТАСС.

Троих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Сейчас

06:22

Ливневые дожди в Японии: 15 человек погибли, 50 пропали без вести

05:58

На Камчатке спасатели нашли пенсионера и подростка, заблудившихся в лесу

05:39

В штате Делавэр в ДТП погибли четверо детей и взрослый

05:30

Экс-министр обороны Украины не поддержал план возвращение Крыма силой

03:18

КНДР и США договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

01:39

В выходные закроются вестибюли четырех станций метро Москвы

01:19

В ДТП на севере Москвы пострадали четыре человека

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Экс-министр обороны Украины не поддержал план возвращение Крыма силой

Экс-министр обороны Украины не поддержал план возвращение Крыма силой

1 час назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия - Хорватия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 7 июля

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
Все трансляции
Тренер сборной Хорватии: Россия будет играть по нашему сценарию

Тренер сборной Хорватии: Россия будет играть по нашему сценарию

2 часа назад
В ночь на 8 июля центральные улицы Москвы станут пешеходными

В ночь на 8 июля центральные улицы Москвы станут пешеходными

4 часа назад
Футболисты Бельгии не пустили сборную Бразилии в полуфинал

Футболисты Бельгии не пустили сборную Бразилии в полуфинал

7 часов назад
Президент Турции Эрдоган пригласил Жириновского на церемонию своей инаугурации

Президент Турции Эрдоган пригласил Жириновского на церемонию своей инаугурации

7 часов назад
В выходные закроются вестибюли четырех станций московского метро

В выходные закроются вестибюли четырех станций московского метро

5 часов назад
Тренер Бельгии Мартинес: жаль, что Бразилия не смогла нам противостоять

Тренер Бельгии Мартинес: жаль, что Бразилия не смогла нам противостоять

6 часов назад
Вышиванки, флаги, крики: Украина пытается повлиять на итальянский суд над убийцей журналистов

Вышиванки, флаги, крики: Украина пытается повлиять на итальянский суд над убийцей журналистов

9 часов назад
Самые странные и опасные секты современности

Самые странные и опасные секты современности

20 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Не более чем плохой детектив: дочь Березовского уверена, что ее отца убили

Не более чем плохой детектив: дочь Березовского уверена, что ее отца убили

9 часов назад
Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона

Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона

6 часов назад
Российские волейболисты победили сборную США в Лиге наций

Российские волейболисты победили сборную США в Лиге наций

7 часов назад
Специалисты ОЗХО не нашли нервно-паралитических веществ на месте атаки в сирийской Думе

Специалисты ОЗХО не нашли нервно-паралитических веществ на месте атаки в сирийской Думе

9 часов назад
Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха

Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха

12 часов назад
Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс"

Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс"

3 часа назад
Бельгиец Витсель: тактическое превосходство помогло победить Бразилию

Бельгиец Витсель: тактическое превосходство помогло победить Бразилию

4 часа назад
"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

15 часов назад
В Японии продолжаются ливневые дожди, около 40 человек числятся пропавшими без вести

В Японии продолжаются ливневые дожди, около 40 человек числятся пропавшими без вести

4 часа назад
Молодой футболист умер после попытки повторить финт Месси

Молодой футболист умер после попытки повторить финт Месси

5 часов назад
Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

Автору победного гола в ворота Хорватии подарят квартиру в Севастополе

12 часов назад
Тренер Бразилии Тите: Бельгия оказалась эффективнее нас

Тренер Бразилии Тите: Бельгия оказалась эффективнее нас

6 часов назад
Взрывы пиротехники в Мексике: 23 раненых по-прежнему в тяжелом состоянии

Взрывы пиротехники в Мексике: 23 раненых по-прежнему в тяжелом состоянии

6 часов назад
В Канаде полиция арестовала водителя фуры, протаранившей автобус с хоккейной командой

В Канаде полиция арестовала водителя фуры, протаранившей автобус с хоккейной командой

6 часов назад
Арестован бывший вице-премьер Дагестана

Арестован бывший вице-премьер Дагестана

9 часов назад
Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

17 часов назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

17 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: не менее 18 человек погибли

Теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: не менее 18 человек погибли

7 часов назад
Экс-начальник полиции аэропорта Внуково сел на 5 лет за взятку

Экс-начальник полиции аэропорта Внуково сел на 5 лет за взятку

8 часов назад
Скотланд-Ярд: расследование отравления в Эймсбери будет долгим

Скотланд-Ярд: расследование отравления в Эймсбери будет долгим

8 часов назад
Жара в Канаде убила 50 человек

Жара в Канаде убила 50 человек

8 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

9 часов назад
В тайской пещере, где заблокированы школьники, падает уровень кислорода

В тайской пещере, где заблокированы школьники, падает уровень кислорода

9 часов назад
Защитить цифровую экономику: в Москве обсудили борьбу с киберугрозами

Защитить цифровую экономику: в Москве обсудили борьбу с киберугрозами

10 часов назад
Репетиция конца света сорвалась: в Токио казнен Секо Асахара

Репетиция конца света сорвалась: в Токио казнен Секо Асахара

10 часов назад
Творческим людям мешает зарабатывать особое устройство мозга

Творческим людям мешает зарабатывать особое устройство мозга

10 часов назад
В Лондоне надули Трампа

В Лондоне надули Трампа

11 часов назад
В Сирии войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией

В Сирии войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией

11 часов назад
Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

Лобовое столкновение на Кубани: 9 погибших

11 часов назад
"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 11,6 миллиарда долларов

11 часов назад
Сборная Франции обыграла уругвайцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции обыграла уругвайцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

12 часов назад
Стратегия малых шагов: МВД Украины представило план "умиротворения" Донбасса

Стратегия малых шагов: МВД Украины представило план "умиротворения" Донбасса

12 часов назад
Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле

Дела не будет: мать ребенка-инвалида услышали и в Кремле

12 часов назад
Лавров: Путин и Трамп обсудят в Хельсинки все, что захотят

Лавров: Путин и Трамп обсудят в Хельсинки все, что захотят

12 часов назад
На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео

На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео

12 часов назад
В Тюмени стартовал "Императорский маршрут"

В Тюмени стартовал "Императорский маршрут"

12 часов назад
Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу

Четыре девушки из ревности несколько часов избивали и насиловали школьницу

13 часов назад
В поликлинике города Иваново с потолка хлынула вода. Видео

В поликлинике города Иваново с потолка хлынула вода. Видео

13 часов назад
Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Кириллу Вышинскому

Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Кириллу Вышинскому

13 часов назад
Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

14 часов назад
Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

14 часов назад
Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

14 часов назад
Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

15 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

16 часов назад