На Камчатке спасатели нашли пенсионера и подростка, заблудившихся в лесу

На Камчатке спасателям удалось найти пенсионера и подростка, собиравшихся совершить сплав по реке в Мильковском районе, но сбившимся с пути и потерявшимся в лесу. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как стало известно, 5 июля пенсионер 1943 года рождения и его 14-летний знакомый вышли из охотничьего домика, расположенного в районе 83 километра трассы Мильково – Ключи, чтобы совершить сплав по реке Караковой. До автомобиля с лодкой им надо было пройти порядка четырех километров. Третий участник группы (родственник мальчика) остался в сторожке, ожидая их возвращения. Когда через несколько дней пенсионер и подросток не вернулись, мужчина попытался найти их самостоятельно.

Он дошел до автомобиля и выяснил, что к машине экстремалы так и не пришли. После безуспешных поисков 6 июля мужчина пришел в село Мильково за помощью. Искать пропавших отправились спасатели с беспилотником, полицейские и кинологи. Ситуация осложнялась тем, что в районе, где пропали люди, нет сотовой связи, а в лесу бродит много медведей.

Спасатели обследовали 10 квадратных километров леса и нашли пропавших. Пенсионер и подросток в медицинской помощи не нуждались. Как выяснилось, идя к машине, они сбились с пути, и в результате им пришлось заночевать в лесу.