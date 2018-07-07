Российский хоккеист Котков стал игроком "Сан-Хосе"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе" заключил соглашение с российским хоккеистом Владиславом Котковым. 18-летний воспитанник московского ЦСКА подписал с "акулами" контракт новичка сроком на три года.

Россиянин в 2018 году не был задрафтован клубами НХЛ, о чем сообщает ТАСС. В минувшем сезоне Котков играл за клуб "Шикутими", который выступает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). В 61 матче чемпионата форвард набрал 49 очков, из которых 21 заброшенная шайба и 28 результативных передач.