Ливневые дожди в Японии: 15 человек погибли, 50 пропали без вести

В Японии из-за ливневых дождей, обрушившихся на страну, и вызванных ими оползней погибли уже 15 человек. Такие данные сообщает информационное агентство Kyodo.

Также числятся пропавшими без вести еще 50 человек. В настоящее время спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции, передает ТАСС.

Ливни пришли в Японию из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем, превратившись в область низкого давления. С начала года "Прапирун" – седьмой тайфун, образовавшийся в Тихом океане.