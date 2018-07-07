ЦСКА может пополниться футболистом "Спортинга" Венделом

Московский ЦСКА в текущее трансферное окно может усилиться футболистом лиссабонского "Спортинга" Венделом. Руководство армейского клуба намерено подписать с 20-летним бразильским полузащитником арендное соглашение. При этом сроки аренды неизвестны.

Вендел перешел в "Спортинг" в январе 2018 года и с тех пор провел за лиссабонцев четыре игры, не отметившись результативными действиями. Примечательно, что ЦСКА претендовал на игрока еще до того, как тот перебрался в португальский клуб. Зимой "Спортинг" выиграл у москвичей борьбу за бразильца.

Вендел является воспитанником бразильского клуба "Флуминенсе", за который провел один сезон до того, как перейти в "Спортинг".